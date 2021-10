Mitarbeitende kritisieren Cybersecurity ihrer Arbeitgeber

13. Oktober 2021 - Laut einer aktuellen Umfrage findet mehr als ein Drittel der befragten Mitarbeitenden von Schweizer Unternehmen, die Cybersecurity-Anstrengungen ihrer Firma seien unzureichend.

Cisco hat mit Unterstützung von Censuswide Mitarbeitende von Unternehmen in mehreren europäischen Ländern, darunter die Schweiz, zur Cybersecurity bei ihrem Arbeitgeber befragt. Die wichtigsten Resultate: Mehr als ein Drittel der Befragten stellen fest, ihr Unternehmen betreibe nicht genug Sicherheitsanstrengungen. Ganze 23 Prozent haben nie ein Security Training erhalten. Und 42 Prozent der Teilnehmenden müssen bestehende Security-Technologien zumindest gelegentlich umgehen, um ihren beruflichen Pflichten nachzukommen. In dieser Hinsicht hat sich die Situation seit einer ähnlichen Umfrage vor über einem Jahr jedoch gebessert. Damals umgingen fast 95 Prozent der Befragten die Sicherheit, 35 Prozent sogar regelmässig – interessanterweise vor allem Jüngere.



In der Schweiz wurden 251 Personen befragt, wobei die Resultate denen der Gesamtumfrage entsprechen. Demnach fühlen sich nur 28 Prozent der Umfrageteilnehmer punkto Cybersecurity in ihrer Firma wohl. Fast die Hälfte wünscht sich vom Arbeitgeber ausdrücklich mehr Initiative. Dies gilt allerdings auch für die Mitarbeitenden selbst: 63 Prozent betrachten Cybersecurity als als gemeinsame Verantwortung. Aber: Die Mehrheit möchte, dass IT und Management im Lead stehen. Bei der Security-Schulung hat die Coronapandemie sich positiv ausgewirkt. In den ersten 18 Monaten seit Beginn haben immerhin 67 Prozent der Befragten an einem entsprechenden Training teilgenommen.