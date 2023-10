iPhone 16 könnte deutlich teurer werden

Die Produktionskosten für ein iPhone steigen stark an , wie "Macrumors" unter Berufung auf "Nikkei Asia" meldet. So sollen die reinen Herstellungskosten für das iPhone 15 Pro Max gegenüber dem iPhone 14 Pro Max um 12 Prozent auf 558 US-Dollar zugenommen haben. Schon letztes Jahr musste Apple für das iPhone 14 Pro Max 20 Prozent mehr zahlen als beim Vorjahresmodell.Stark gestiegen sind die Kosten für verschiedene Komponenten. So kostet die Tele-Kamera des iPhone 15 Pro Max 30 Dollar, gegenüber der Kamera beim Vorgänger ist das eine Steigerung um 380 Prozent. Auch der neue A17-Chip (130 Dollar) ist 27 Prozent teurer als der A16. Ähnliche Kostenzunahmen verortet der Artikel auch für die anderen Modelle der iPhone-15-Linie.Trotz der höheren Produktionskosten liegen die Preise der 15-er Familie teils sogar niedriger als beim iPhone 14. In Zukunft wird Apple höhere Kosten jedoch an die Kunden weitergeben, wie es heisst. Das iPhone-16-Lineup vom nächsten Jahr könnte somit das teuerste aller Zeiten werden. (ubi)