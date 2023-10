Das billigste iPhone 15 gibt's in der Schweiz

Mit einem Preis von 959 Franken kostet ein iPhone 15 mit 256 GB Speicher im europaweiten Vergleich am wenigsten, so eine Meldung des Schweizer Vergleichsdienstes Hellosafe . Am teuersten ist das Gerät mit umgerechnet 1141 Franken in Dänemark. Der europäische Durchschnitt liegt bei 1068 Franken. Darunter finden sich Länder wie Grossbritannien (CHF 999), Österreich und Deutschland (je CHF 1043). Auch Luxemburg, Spanien, Belgien, Frankreich und die Niederlande liegen unter dem Durchschnitt. Zu den teuersten Ländern gehören neben Dänemark Schweden, Ungarn, Polen und Norwegen. Die gemeldeten Preise sind jeweils inklusive nationale Umsatzsteuer und dann in Schweizer Franken umgerechnet, Kurs bestimmt beim Release des iPhone 15 im September 2023.