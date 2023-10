Knistergeräusche beim iPhone 15

Dass gewisse iPhone-15-Modelle gerne mal ziemlich heiss laufen, wurde vor einigen Tagen bekannt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Inzwischen hat Apple das Problem mit dem iOS-Update 17.0.3 behoben. Doch schon melden verschiedene User, etwa auf Reddit, ein anderes Problem: Die Audiowiedergabe wird auf den eingebauten Lautsprechern diverser iPhone-15-Modelle von unerwünschten Knister- und Rasselgeräuschen begleitet, dies vor allem bei hoher Lautstärke. Am meisten davon betroffen ist demnach der Lautsprecher oben am iPhone, der beim Telefonieren am Ohr oder per Freisprechen zum Einsatz kommt.

So schreibt ein Reddit-User: "Mein iPhone 15 Pro Max traf am Markteinführungstag ein. Anrufe bei voller Lautstärke bringen den Lautsprecher zum Rasseln, und es klingt, als ob darin Flüssigkeit wäre. Das Gleiche gilt für Musik, die mit über 80 Prozent Lautstärke abgespielt wird." Ein anderer Kommentator sagt: "Nach meiner Erfahrung scheint der Ton in bestimmten Videos oder bestimmten Frequenzbereichen zu klappern oder zu knistern." Und ein Tiktoker hat von Apple schon zweimal ein Ersatzgerät für sein iPhone 15 Pro Max erhalten – offensichtlich ist man sich beim Hersteller bewusst, dass es ein Audioproblem gibt. Ob dieses auf einen Hardwarefehler in den Lautsprechern zurückgeht oder in der Software steckt, ist bisher nicht klar. Die Tendenz geht jedoch in Richtung Softwarefehler, da das Problem auch bei Austauschgeräten wieder auftritt. (ubi)