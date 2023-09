Verkauf des iPhone 15 gestartet

(Quelle: Apple)

22. September 2023 - Ab sofort kann Apples neueste iPhone-Familie käuflich erworben werden. Los geht’s ab 849 Franken für das iPhone 15, während das teuerste Modell 1739 Franken kostet.

Mit dem heutigen 22. September beginnt der Verkauf des iPhone 15. Während die langen Schlangen vor den Apple Stores mehrheitlich der Vergangenheit angehören, dürfte manch ein Apple-User trotzdem sehnlichst auf den Tag gewartet haben – und erfreut feststellen, dass mit der neuesten Modellgeneration der Einstiegspreis gesunken ist ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Los geht’s heuer bei 849 Franken. Dafür kriegt man das reguläre iPhone 15 mit 6,1 Zoll Display und 128 GB Speicher in einer der vier Pastellfarben Blau, Rosé, Gelb, Grün oder in Schwarz. Mit 256 GB kostet das iPhone 15 959 Franken, mit 512 GB 1179 Franken. Das iPhone 15 Plus mit 6,7 Zoll Screen kostet jeweils 100 Franken mehr, also 949 Franken (128 GB), 1059 Franken (256 GB) oder 1279 Franken (512 GB).Die iPhone-Pro-Modelle mit Titangehäuse kriegt man in den Farbtönen Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiss und Titan Schwarz. Für das iPhone 15 Pro starten die Preise mit 128 GB bei 1079 Franken. 256 GB gibt’s für 1189, 512 GB für 1409 Franken. Die Version mit 1 TB kostet 1629 Franken. Das iPhone 15 Pro Max mit grösserem Display und besserem Zoom gibt es mit 256 sowie 512 GB und 1 TB Speicher. Die Preise hier: 1299, 1519 und 1739 Franken.Was das iPhone 15 Pro kann, und vor allem wo und wie stark es sich vom letzten Modell, dem iPhone 14 Pro unterscheidet, lesen Sie nächste Woche auf dieser Plattform – bis dann sollte unser Testgerät auf der Redaktion eintreffen. (mw)