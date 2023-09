iPhone-Reparatur wird teils massiv günstiger

(Quelle: Apple)

19. September 2023 - Mit dem iPhone 15 sinken die Kosten für die Reparatur der Glasrückseite massiv. Kostet diese Arbeit beim iPhone 14 Pro noch 519 Franken, belaufen sich die Kosten derselben Reparatur mit dem iPhone 15 Pro auf nur noch 179 Franken. Auch der Batterietausch wird günstiger – für alle Modelle.

Am kommenden Freitag erscheint das neue iPhone 15. Wer dieses nach dem Kauf vor lauter Aufregung aus Versehen fallen lässt und eine kaputte Rückseite hinnehmen muss, kommt nun deutlich günstiger davon – denn die Reparaturkosten für die Reparatur ebendieser Glasrückseite sinken im Vergleich zu älteren Modellen deutlich.Kostet der Austausch dieser Komponente beim iPhone 14 Pro beispielsweise 519 Franken und beim iPhone 13 Pro immer noch 449 Franken, sinken diese Kosten mit dem iPhone 15 Pro laut einem Kostenvoranschlag von Apple auf gerade noch 179 Franken. Ähnlich auch die Unterschiede bei den anderen drei Modellvarianten 15, 15 Plus und 15 Pro Max.Wie "9to5Mac" berichtet , sind die deutlich tieferen Kosten auf Änderungen am Gehäusedesign zurückzuführen, welche den Austausch der Glasrückseite massiv vereinfachen.Günstiger wird auch der Austausch der iPhone-Batterie, und zwar pauschal über alle Geräte hinweg. Apple verlangt dafür für das iPhone 14 und iPhone 15 neu 95 Franken, nachdem die Preise erst Anfang Jahr noch auf 125 Franken erhöht wurden . Für ältere Modelle wie das iPhone 13 oder iPhone 12 kostet der Akkuwechsel nun 85 Franken, für noch ältere Modelle wie das iPhone 8 gibt es eine neue Batterie für 65 Franken. (mw)