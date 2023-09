iPhone 15 kriegt USB-C-Anschluss, Pro-Version mit Rahmen aus Titan

(Quelle: Apple)

12. September 2023 - Apple hat die neue iPhone-Generation vorgestellt. Eine wesentliche Neuerung für alle Modelle ist der USB-C-Anschluss, der den Lightning-Port ablöst. Das iPhone 15 Pro wird ausserdem mit einem Rahmen aus Titan bestückt und die Kamera des Pro Max bietet bis zu 5-fachen Zoom.

Apple hat die Generation 15 des iPhone vorgestellt, das in vier verschiedenen Versionen erscheint – als iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Allen vier Geräten gemeinsam ist, dass sie mit USB-C-Anschluss kommen, der den langjährigen, proprietären Lightning-Port ersetzt.Den beiden Pro-Modellen verpasst Apple einen Rahmen aus Titan, was die beiden Geräte zu den leichtesten und gleichzeitig widerstandfähigsten Pro-Modellen aller Zeiten machen soll, so Apple. Neu ist auch die gebürstete Oberfläche mit leicht abgerundeten Kanten. Ebenfalls neu ist der Acton Button, der den Platz des bisherigen Stummschalte-Knopfs einnimmt und deutlich mehr Funktionalität bietet. So kann über den Knopf auf die Taschenlampen-Funktion zugegriffen werden oder die Kamera, man kann die Fokus-Modi verändern, Voice Memos aktivieren und einiges mehr. Damit die richtige Aktion ausgewählt wird, kommt Dynamic Island zu Hilfe – wie das in der Praxis funktioniert, werden Tests zeigen.Im Innern des iPhone 15 Pro und Pro Max kommt der A17 Pro Chip zum Einsatz, laut Apple der industrieweit erste 3-Nm-Chip. Dieser soll vor allem mit verbesserter Grafikleistung kommen, verspricht Apple. Natürlich wurde auch an der Kamera gearbeitet, so dass Aufnahmen jetzt standardmässig mit 24 anstatt wie bis anhin 12 Megapixel gemacht werden. Durch Verwendung von zwei Kameras sind neu auch Spatial Videos möglich, was im Hinblick auf Apple Vision-Pro-Brille spannend ist. Das iPhone 15 Max erlaubt es zudem, stufenlos bis 5-fach zu zoomen, während der optische Zoom beim iPhone 15 Pro wie gehabt 3-fach ist. Ebenfalls an Bord der Pro-Modelle ist WiFi 6E und Unterstützung für das kommende Qi2 Wireless Charging.Das iPhone 15 Pro wiegt 187 Gramm, ist 8,25 Millimeter Dick und kommt mit einem 6,1-Zoll-Display, das mit 2556 x 1179 Pixeln auflöst. Das iPhone 15 Pro Max ist bei identischer Dicke 221 Gramm schwer und besitzt einen 6,7-Zoll-Screen mit 2796 x 1290 Pixeln. Vorbestellt werden können die Geräte ab dem 15. September, erhältlich sind sie dann eine Woche später, am 22. September. Die Preise für das kleinere Pro-Modell starten bei 1079 Franken (128 GB) und gehen hoch bis 1629 Franken (1 TB), die Max-Ausführung gibt es ab 1299 Franken (256 GB), die Variante mit 1 TB kostet 1739 Franken.