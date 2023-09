iPhone und Apple Watch werden günstiger

(Quelle: Apple)

15. September 2023 - Die neu präsentierten Geräte von Apple sind im Vergleich zu ihren Vorgänger-Modell günstiger geworden. In den Genuss der niedrigeren Preise kommt allerdings nur Europa.

iPhone 15: 879 Franken (929 Franken)

iPhone 15 Plus: 949 Franken (1049 Franken)

iPhone 15 Pro: 1079 Franken (1179 Franken)

iPhone 15 Pro Max: 1299 Franken (1419 Franken)

Watch Series 9 41mm: 399 Franken (429 Franken)

Watch Series 9 45mm: 429 Franken (459 Franken)

Watch Series Ultra 2: 799 Franken (849 Franken)

Grundsätzlich waren sich die Kalifornier nie zu schade, die jeweils neue Generation an Geräten teurer oder zumindest gleich teuer wie die auslaufende Generation zu verkaufen. Beim neuen iPhone 15 und bei der neuen Watch gehen die Preise allerdings zurück. Konkret hat Apple die Preise wie folgt angepasst (in Klammern der Preis des Vorgänger-Modells zum Release):Auch ältere, weiterhin verkaufte Geräte sind mit dem Launch des iPhone 15 deutlich günstiger geworden. Die Preisanpassung erfolgt sowohl in der Schweiz, als auch in Europa, wohl aufgrund geänderter Wechselkurse im Vergleich zum US-Dollar. Im Heimatmarkt sind die Preise unverändert geblieben. (dok)