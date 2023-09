Apple präsentiert Apple Watch Series 9

(Quelle: Apple)

13. September 2023 - Die mit WatchOS 10 ausgestattete Apple Watch 9 kommt mit neuem Chip, besseren Gesundheits-Tracking-Funktionen und ist erstmals in einer CO2-neutralen Version zu haben.

Neben den Geräten der neuen iPhone-15-Serie hat Apple im Rahmen seines jüngsten Launch-Events auch eine neue Apple-Watch-Reihe sowie die nächste Generation der Airpods vorgestellt. Weiter, so das Unternehmen, habe man mit der nun lancierten Apple Watch Series 9 einen grossen Schritt in Richtung CO2-Neutralität gemacht – es ist das erste Apple-Gerät, von dem es eine separate, laut Hersteller CO2-neutrale Version, gibt.Die mit WatchOS 10 ausgestattete Smartwatch kommt mit einer Reihe von Neuerungen: Sie soll bezüglich Hardware etwa schneller sein und ein helleres Display haben, angetrieben wird die Uhr vom hauseigenen Apple-Chip S9 SiP, der es erstmal erlaubt, Siri-Anfragen auf dem Gerät selbst (ohne Internetverbindung) verarbeiten zu können. Dank dieser On-Device Siri kommt die Watch mit neuen Möglichkeiten für das Abrufen und Protokollieren von Gesundheitsdaten. Damit wird beispielsweise das Abfragen des Schlafprotokolls nicht mehr an einen Server gesendet, sondern direkt auf der Uhr verarbeitet. Weiter soll der Chip soll auch maschinelle Lernaufgaben doppelt so schnell vollziehen können als die letzte Apple Watch Ultra.

In Sachen Bedienung gibt es mit einer neuen Doppeltipp-Geste eine gänzlich neue Steuerungsmethode, mit der Watch erstmals einhändig bedient werden kann. Bei der Trägerhand werden Daumen und Zeigefinger doppelt zusammengetippt, was die Uhr registrieren kann. Somit lassen sich verschiedene Funktionen auslösen, ohne die Apple Watch berühren zu müssen. Mit dem Doppeltipp lässt sich etwa der Timer stoppen, Musik abspielen, ein Anruf entgegennehmen oder die Kamera auslösen. Erfasst wird die Geste übrigens von den Gesundheitsfunktionen: "Der Algorithmus erkennt die einzigartigen Muster kleiner Bewegungen des Handgelenks und Änderungen im Blutfluss, wenn Zeigefinger und Daumen einen Doppeltipp ausführen", wie Apple die Funktionalität umschreibt. Dazu gibt es ein helleres Display (bis zu 2000 nits) als beim Vorgängermodell, ein verbessertes Find-your-Phone-Feature und eine Integration mit dem Home Pod von Apple.Auch betont Apple die eingangs erwähnte Klimaneutralität. So ist die neue Apple Watch der 9. Generation laut Apple tatsächlich das erste Produkt im Portfolio der Kalifornier, von dem eine CO2-neutrale Version erhältlich ist. Der Launch sei ein wichtiger Schritt hin zu einem komplett CO2-neutralen Unternehmen – ab 2030 will Apple ausschliesslich klimaneutrale Geräte auf den Markt bringen. Je nach Wahl des Armbandes soll es damit erstmals möglich sein, eine CO2-neutrale Apple Watch zu kaufen. Wichtiges Detail: Auch Apple setzt bei der CO2-Neutralität auf Kompensationszertifikate.Verfügbar ist die Uhr in vielen unterschiedlichen Ausführungen: Die Standard-Ausführung der Apple Watch Series 9 ist in 41 und 45 Millimeter in den Farben Starlight, Midnight, Silver, Red und Pink in der Alu-Ausführung erhältlich (ab 399 Franken). Weiter gibt es Chromstahl-Versionen in Gold und Silber. Die Budget-Version Apple Watch SE ist in 40 und 44 Millimeter in Alu-Cases zu haben (ab 249 Franken) und die besonders robuste Version Apple Watch Ultra aus Titan gibt’s ab 799 Franken. Bei allen Versionen gibt es in Kombination mit dem richtigen Band die erwähnte CO2-neutrale Ausführung. Vorbestellen kann man die Smartwatch ab sofort, die Auslieferung soll am 22. September beginnen. (win)