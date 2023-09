Apple arbeitet hinter den Kulissen an Siri 2.0

7. September 2023 - Apple plant fürs nächste Jahr offenbar eine aufgemotzte Version von Siri. Ausserdem forscht auch Apple an generativer KI, lässt sich diesbezüglich aber noch nicht in die Karten blicken.

Mit der Einführung der Sprachassistentin Siri vor rund 12 Jahren hatte Apple einmal mehr einen Benchmark gesetzt. Zwar wurde Siri im Laufe der Jahre stets weiterentwickelt, aber angesichts der rasanten Entwicklungen der einschlägigen KI-Assistenten gerät Apples Sprachassistenten rasant ins Hintertreffen. Wie " The Information " (Paywall, via " Heise ") schreibt, plant Apple unter Berufung auf interne Quellen für den Release von iOS 18 eine starke Weiterentwicklung von Siri. Die Assistentin soll demnach künftig in der Lage sein, komplexere Aufgaben, welche mehrere Teilschritte erfordern, zu automatisieren. Als mögliches Beispiel wird die Erstellung eines GIF basierend auf einem bestehenden Foto genannt.