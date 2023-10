iPhone 15 Pro-Nutzer beklagen Burn-In-Probleme bei Display

Mehrere iPhone 15 Pro-Besitzer beschweren sich auf " Reddit " sowie im Forum von " MacRumors " über sogenannte Burn-In-Probleme der OLED-Panels, also das Einbrennen der Displays (via " Winfuture "). Sie berichten von eingebrannten Elementen vor allem im Bereich der Tastatur sowie der App-Symbole des Homescreens und dokumentieren Störungen teils mit Screenshots.Damit taucht womöglich ein weiteres technisches Problem mit dem iPhone 15 auf. Vor allem ein Bug von iOS 17 sorgte für Aufsehen, der zu einer Überhitzung der Hardware führte. Apple will das Problem mittlerweile mit einem Update gelöst haben. Zudem äusserten mehrere Besitzer Kritik bezüglich knackender und knisternder Lautsprecher bei hoher Wiedergabelautstärke ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Bei der jetzigen Burn-In-Problematik scheint es sich aktuell allerdings noch um Einzelfälle vor allem amerikanischer Nutzer zu handeln. Sie bestätigen zudem, dass ein Umtausch der betroffenen Geräte problemlos möglich war. (sta)