Adobe bringt Photoshop Elements und Premiere Elements 2024

Adobe hat die 2024er-Versionen seiner Einsteigerprodukte Photoshop Elements und Premiere Elements veröffentlicht. Neu sind in erster Linie verschiedene KI-gestützte Features sowie eine aufgefrischte Oberfläche.Photoshop Elements 2024 bietet zum Beispiel die Möglichkeit, bei einem neuen Bild anhand von Presets oder eines anderen Fotos als Vorlage Farben und Tonalität zu übernehmen (Match Color and Tone). JPEG-Artefakte lassen sich mit einem Klick entfernen, sodass zuvor komprimierte JPEGs besser aussehen. Eine weitere Neuerung ist das einfache Erstellen von Foto-Reels für Social-Media-Posts im GIF- oder MP4-Format. Neue KI-gestützte Selektionswerkzeuge vereinfachen das Ausschneiden oder Freistellen von Bildbreichen und Objekten. Und das User Interface bietet laut Adobe Fonts, Buttons und Icons, die leichter lesbar sind.

Die Funktion Match Color and Tone ist auch in Premiere Elements 2024 enthalten, funktioniert also auch mit Videos. Und auch die Einsteiger-Videosoftware bietet Möglichkeiten zum unkomplizierten Erstellen von Reels sowie eine runderneuerte Oberfläche. Dazu kommen neue Audioeffekte wie Reverb, Stimmenverbesserung und Entbrummen, zusätzliche Grafiken zum Einbau in Videos sowie 26 sogenannte Guided Edits, mit denen Aufgaben wie Transitionen, kreative Effekte oder Animationen zum Kinderspiel werden.Die beiden Elements-Apps sind einzeln oder als vergünstigtes Bundle im Handel erhältlich. So bietet zum Beispiel Digitec die Einzelpakete zu je 139 Franken an, das Bundle mit beiden Apps kostet 149 Franken (aktuell Aktionspreis). (ubi)