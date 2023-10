Apple bringt neuen Pencil mit USB-C

Man schaffe eine grössere Auswahl für iPad-User, verkündet Apple anlässlich der Ankündigung eines neuen Apple-Pencil-Modells, das anders als bisherige Varianten via USB-C statt Lightning aufgeladen wird und auf das kabellose Laden und Koppeln des Apple Pencil 2 verzichtet – obwohl es sich wie dieser magnetisch am iPad befestigen lässt. Das neue Modell funktioniert mit allen iPads mit USB-C-Anschluss, kostet 79 Franken und ist ab Anfang November erhältlich. Und es heisst ganz einfach "Apple Pencil mit US-C".Der neue Apple Pencil kommt gegenüber dem 139 Franken teuren, weiterhin erhältlichen Apple Pencil 2 stark abgespeckt daher. So ist die Spitze nicht druckempfindlich – ein klares Manko für Künstler und Grafiker, die es sich beispielsweise gewohnt sind, die Strichbreite via Druckempfindlichkeit zu steuern. Auch weitere Funktionen wie den Wechsel des Tools per Doppeltipp fehlen beim neuen neuen Billigmodell. (ubi)