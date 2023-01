Neues iPad Pro soll mit OLED-Display kommen, neues iPad Mini Ende 2023

(Quelle: Apple)

3. Januar 2023 - Apple könnte Ende 2023 eine siebte Auflage des iPad Mini auf den Markt bringen und Anfang 2024 eine neue Version des iPad Pro mit OLED-Screen. Gerüchte gibt es zudem auch zu günstigeren Airpods.

Ein anderer renommierter Analyst – Ming-Chi Kuo – hat sich derweil zu einem neuen iPad Mini geäussert , das aktuell in der sechsten Generation vorliegt. Eine Neuauflage des iPad Mini sei in Arbeit, wird aber noch auf sich warten lassen und erst Ende 2023 oder sogar noch später erscheinen, so Kuo auf Twitter. Gleichzeitig erklärt Kuo, er halte es für unwahrscheinlich, dass Apple das iPad Mini mit einem faltbaren iPad ersetzen wird, das gewisse Medien für 2025 vorausgesagt hätten. Als Grund nennt er die höheren Preise, die ein solches Gerät zur Folge hätten.Ein dritter Analyst – Jeff Pu von Haitong Intl Tech Research – hat derweil Informationen zum Thema Airpods. Er erklärt (via " 9to5Mac "), dass Apple in diesem Jahr mit einer deutlich tieferen Nachfrage nach den In-Ears rechnen müsse. Laut Jeff Pu werde Apple anstatt 73 Millionen Einheiten 2022 heuer noch 63 Millionen absetzen. Als Grund gibt er unter anderem laues Interesse an den Airpods 3 an sowie den Umstand, dass Apple in diesem Jahr keine neuen Airpods vorstellen wird. Gleichzeitig will der Analyst aber wissen, dass Apple an Airpods Lite arbeitet – also an einer günstigeren Version der Kopfhörer, mit denen Apple gegen bereits günstigere Mitbewerber antreten wolle. Weitere Informationen zu allfälligen Einsteiger-Airpods liegen aber noch nicht vor. (mw)