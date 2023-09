iPad Pro könnte 2024 mit 4 TB Speicher kommen

(Quelle: Apple)

4. September 2023 - Laut einem Leaker wird Apple die neuen 2024er-Modelle des iPad Pro mit bis zu vier Terabyte Speicher auf den Markt bringen – vermutlich mit einem entsprechend hohen Aufpreis.

Die Gerüchteküche vermutet, dass Apple 2024 neue iPad-Pro-Modelle mit OLED-Screen und M3-Chip auf den Markt bringt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun ist ein weiteres Detail ans Licht geraten: Geht es nach einem X-Post des Leakers Revengus , der als zuverlässig gilt, sollen die 2024er iPads Pro mit bis zu vier Terabyte Speicher erhältlich sein. Das wäre eine massive Steigerung gegenüber der heutigen Maximalkonfiguration mit 2 TB.Massiv dürfte indes auch der Preis ausfallen. Heute kostet ein 11-Zoll-iPad-Pro mit M2 und 128 GB Speicher 929 Franken, für die 2-TB-Variante zahlt man 2139 Franken, also 1210 Franken mehr. Der Sprung von 2 auf 4 TB wird wohl mit einem ähnlichen Preisunterschied verbunden sein. Wirklich brauchen werden die neue Maximalkapazität wohl vor allem Profis, die zum Beispiel häufig Videos in 4K- oder 8K-Auflösung schneiden und bearbeiten. (ubi)