Apple bringt Logic Pro sowie Final Cut Pro aufs iPad - im Abomodell

(Quelle: Apple)

9. Mai 2023 - Apple hat Versionen von Logic Pro sowie von Final Cut Pro für das iPad angekündigt. Voraussetzung ist ein iPad mit M1-Chip oder neuer. Verkauft werden die Lösungen im Monatsabo.

Apple hat auf den 23. Mai hin Versionen von Logic Pro sowie von Final Cut Pro für das iPad angekündigt. Logic Pro richtet sich an Musikproduzenten, Final Cut Pro an Produzenten von Videos. Für beide Lösungen verspricht Apple "völlig neue Interfaces für die Touch-Nutzung." So findet sich bei Final Cut Pro beispielsweise ein neues Jog Wheel für den Videoschnitt oder die Funktion Live Drawing, um mit dem Apple Pencil direkt über Videoinhalte zu schreiben und zu zeichnen. Derweil soll es mit Logic Pro möglich sein, auf dem iPad über Multitouch-Gesten Software-Instrumente zu spielen oder Stimmen und Instrumente über das iPad-Mikrofon aufzunehmen. Eine detaillierte Übersicht über die Funktionen der iPad-Variante von Final Cut Pro findet sich hier , diejenige für Logic Pro hier