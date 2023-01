Keine neuen iPads 2023, faltbares iPad 2024

(Quelle: Apple)

31. Januar 2023 - Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo kommt 2023 wohl kein neues iPad-Modell auf den Markt. Dafür soll schon 2024 ein faltbares iPad erscheinen, deutlich früher als bisher prognostiziert.

Der meist gut unterrichtete auf Apple spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert für 2024 ein von Grund auf neu entwickeltes faltbares iPad-Modell, das la ut dem entsprechenden Twitter-Thread mit einem Ständer aus gewichtsmässig leichtem kohlefaserverstärktem Kunststoff ausgestattet ist – dieser soll demnach vom Zulieferer Anjie Technology stammen. Weitere technische Details kennt offenbar auch Kuo noch nicht.Fürs laufende Jahr, genauer gesagt "in den nächsten 9 bis 12 Monaten", erwartet Kuo keine neuen iPad-Modelle. Allenfalls kommt Anfang 2024 ein neues iPad Mini. Aufgrund fehlender Neuheiten vermutet der Analyst, dass der iPad-Absatz 2023 um 10 bis 15 Prozent schrumpfen wird. Erst das Falt-iPad werde die Verkaufszahlen 2024 wieder steigen lassen.Dass ein faltbares iPad bei Apple in der Pipeline ist, möglicherweise mit einem 20-Zoll-Display, wurde bereits früher vermutet ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Damals war allerdings noch die Rede von 2025. Ein Patent von Apple für faltbare Tablets liegt auf jeden Fall schon länger vor. (ubi)