iPadOS 17 unterstützt externe USB-Kameras

(Quelle: Apple)

12. Juni 2023 - In der auf den Herbst 2023 erwarteten Version 17 des iPad-Betriebssystems erweitert Apple den Support für externes USB-Zubehör. Unter anderem sollen USB-Webcams unterstützt werden.

Apple will bei der an der WWDC vorgestellten kommenden Version 17 des iPad-Betriebssystem unter anderem die Fähigkeiten seiner Tablets stärken, externes Zubehör zu nutzen. Tester, die mit der Entwickler-Beta von iPadOS 17 arbeiten konnten, bestätigen dies: Erstmals funktionieren via USB-C angeschlossene Kameras am iPad. USB-Kameras fungieren dann wie beim Mac als Webcams. Dies hatte Apple schon an einer WWDC-Session in Aussicht gestellt und dabei betont, dass jede USB-Kamera angeschlossen und in den Apps der Entwickler verwendet werden kann. Sogar die im Apple Studio Display integrierte Kamera lässt sich so einsetzen, wenn das Display mit dem iPad verbunden ist.