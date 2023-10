Onlyoffice 7.5 unterstützt die Bearbeitung von PDFs

Die Open-Source Office-Suite Onlyoffice hat die Version 7.5 veröffentlicht. Die wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit, PDF-Dokumente in Onlyoffice zu bearbeiten. Zu Beginn können Nutzer in PDF-Dateien Texte hervorheben oder durchstreichen, Formulare ausfüllen sowie Kommentare und Zeichnungen anfertigen. Für zukünftige Updates plant Onlyoffice zudem Funktionen zur kollaborativen Bearbeitung von PDF-Dokumenten. Eine weitere Neuerung ist die automatische Silbentrennung. Sie kann im Menü aktiviert werden und nimmt in verschiedenen Sprachen die Trennungen automatisch vor und justiert sie, wenn das Layout des Dokumentes angepasst wird.Ferner wird das Arbeiten mit Formeln bei der Tabellenkalkulation angenehmer. Die jüngste Version enthält die Optionen "Spur zum Vorgänger" und "Spur zu abhängigen Zellen". Diese Optionen visualisieren die Beziehungen zwischen Zellen und Formeln mit Hilfe von Pfeilen, so dass die Benutzer ihre Formeln leichter überprüfen und nachverfolgen können. Darüber hinaus können in Tabellenkalkulationen nun Seitenumbrüche eingefügt werden und einzelne Zellen oder Zeilen können per Drag & Drop verschoben werden.Für Menschen mit Sehbehinderung führt Onlyoffice ausserdem die Screen-Reader-Funktion als Beta-Version ein. Damit können Aktionen, die in den diversen Programmen vorgenommen werden, als Sprache ausgegeben werden. Dadurch soll die Arbeit für Menschen mit Seheinschränkungen vereinfacht werden. Die Version 7.5 der Office-Suite kann ab sofort bei der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" heruntergeladen werden und ist wie immer kostenlos und werbefrei. (dok)