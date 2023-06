Onlyoffice 7.4 mit neuem Tabelleneditor und erweiterter Plugin-API

(Quelle: Onlyoffice)

15. Juni 2023 - Die Open Source Office Suite Onlyoffice ist in der Version 7.4 erhältlich. Änderungen gibt es am Tabelleneditor, der Dokumenten-Zusammenführung sowie an der Plugin-API und ChatGPT.