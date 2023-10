Auch visuelle KI-Modelle wie GPT-4V lassen sich via der Prompt Injection-Methode manipulieren. Das erklärt KI-Forscher Simon Willison in einem Blog-Eintrag . Bei Prompt Injection handelt es sich üblicherweise um Texteingaben, die das Ignorieren früherer Anweisungen und Richtlinien, die Offenlegung zugrundeliegender Daten oder die Manipulation der Ausgabe zur Folge hat, um Inhalte zu erzeugen, die normalerweise untersagt sind.Willison hat das Vorgehen nun für das visuelle Modell leicht abgewandelt. Möglich ist die Manipulation über in die Bilder eingefügte Textbefehle. Das führt dazu, dass das KI-Modell andere Anweisungen des Nutzers ignoriert und dem Text im Bild folgt. Dieser kann zudem als nicht sichtbarer Inhalt in der Datei versteckt werden – beispielsweise als Schrift auf weissem Hintergrund.