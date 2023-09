ChatGPT darf wieder im Internet stöbern

ChatGPT darf wieder eine Suchmaschine sein. Wie OpenAI via Tweet verkündet, beschränkt sich das Wissen des Sprachmodells nicht mehr nur auf die Trainingsdaten, sondern kann in Echtzeit auf das Internet zugreifen und damit brandaktuelle Informationen verarbeiten.Das Feature ist neu für bezahlende Kunden mit den Abos Plus und Enterprise verfügbar, man wolle es bald auch allen anderen Nutzern wieder zur Verfügung stellen. "Wieder", weil es nicht das erste Mal ist, dass ChatGPT eine entsprechende Funktionalität bekommt – im Sommer 2023 kamen Plus-Nutzer bereits in den Genuss des Echtzeit-Chatbots, dieser wurde jedoch wieder abgeschaltet, weil viele User die Funktion nutzen, um sich um Paywalls zu schmuggeln, wie "Engadget" berichtet . Wie dieses Problem behoben werden soll, ist jedoch noch nicht bekannt.Aktuell arbeitet die öffentlich verfügbare Version von ChatGPT noch immer mit recht veralteten Trainingsdaten: Diese reichen nur bis 2021 und sind für aktuelle Themen daher leider nach wie vor nicht zu gebrauchen. (win)