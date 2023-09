ChatGPT ist nun bereit für eine Konversation

Der KI-Chatbot ChatGPT ist nicht mehr länger ein reiner Chatbot. Wie man es von den Assistenten Google Assistant und Siri kennt, ist ChatGPT nun ebenfalls in der Lage, auf Spracheingaben zu reagieren und gibt auch auf verbale Art Antwort darauf. Dies schreibt OpenAI auf seinem Blog . Die KI fungiert aber nicht nur als Sprachassistent, sondern reagiert auch auf Bilder. Als Beispiel kann man seinen Kühlschrank fotografieren und ChatGPT fragen, was für ein Menü man daraus kochen soll. Oder man kann in einer fremden Stadt ein Bild aufnehmen, ein markantes Gebäude oder Wahrzeichen markieren und die KI fragen, was das für ein Wahrzeichen oder bekanntes Gebäuse sei. ChatGPT wird sich in diesem Fall auf die Markierung beziehen.Vorerst ist der Sprachchat lediglich auf Englisch verfügbar. Um ihn zu aktivieren, muss man in der App auf Einstellungen --> neue Features navigieren und sich dort unter Voice Conversation für eine der fünf Stimmen entscheiden. Anschliessend steht auf dem Startscreen ein Kopfhörer Symbol zur Verfügung, womit ein Sprachchat gestartet werden kann. Mittels des Plus-Symbols kann ein Bild aufgenommen werden, worüber man ChatGPT um Rat bitten möchte. Die neuen Funktionen werden für Plus- und Enterprise-User in den nächsten zwei Wochen ausgerollt. In der Web-App sind weiterhin nur Text-Nachrichten sowie der Upload von Bildern möglich. OpenAi schreibt, dass man die neuen Features später auch für weitere Gruppen von Usern zur Verfügung stellen möchte, präzisiert aber nicht, ob damit auch die Gratis-Version gemeint ist. (dok)