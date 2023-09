Startschuss für Swiss Developer Survey 2023 gefallen

Die Swiss Developer Survey, initiiert vom Label Swiss Made Software , geht in die nächste Runde. Softwareentwicklerinnen und -entwickler in der Schweiz sind per sofort angehalten, ihre Erfahrungen rund um Programmiersprachen, Frameworks, Plattformen oder Datenbanken zu teilen. Das Techbarometer will dabei aber nicht nur erfassen, welche Arbeitswerkzeuge aktuell hoch im Kurs sind. Es sollen auch Fragen dazu beantwortet werden, wie Entwickler denken und fühlen. Denn, so Swiss Made Software: "Technologie ist emotional und insofern direkt mitverantwortlich für Arbeitsfreude und Arbeitgeberwahl."Die Umfrage läuft per sofort und für etwa sechs Wochen und ist in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar. Zur Teilnahme eingeladen sind alle Softwareentwicklerinnen und -entwickler, die die für Schweizer Unternehmen im In- und Ausland arbeiten, sowie Softwareentwicklerinnen und -entwickler, die für internationale Unternehmen in deren Schweizer Niederlassungen tätig sind. Die Umfrage nimmt in etwas 20 Minuten in Anspruch, unter allen Teilnehmenden, die ihre E-Mail-Adresse angeben, werden drei aktuelle iPad Mini von Apple oder vergleichbare Android-Geräte sowie zehn Swiss-Dev-Logo-Kapuzenpullover in schwarz oder weiss verlost.Zum letzten Mal stattgefunden hat die Swiss Developer Survey 2021. Swiss Made Software hat in diesem Jahr nun eine App entwickelt, in der die Ergebnisse der letzten Jahre interaktiv grafisch aufbereitet. Die App soll einen guten Überblick über Technologie-Trends in der Schweiz seit 2019 bieten. (mw)