Swiss Developer Survey 2021: Einblicke in die Schweizer Entwicklergemeinde

(Quelle: Swiss Made Software)

22. Februar 2022 - Die Swiss Developer Survey bietet auch für das vergangene Jahr 2021 spannende Einblicke in den Alltag der Schweizer Developer – auch wenn sich weniger verändert hat als in den vergangenen Jahren.

Der Schweizer Verband der Software-Entwickler Swiss Made Software hat die Zahlen der jährlichen Swiss Developer Survey veröffentlicht. Dieses Jahr falle besonders eine Stabilisierung der Zahlen auf, so die Autoren. Die Erkenntnisse geben dennoch spannende Einblicke in den Alltag der Schweizer Devs.Heuer gibt es Antworten von 888 Entwicklern aus der ganzen Schweiz, was einem Rückgang von 13 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Von den antwortgebenden Devs leben knapp 89 Prozent in der Schweiz, mehr als 80 Prozent seit mehr als 10 Jahren. Etwa 96 Prozent arbeiten ausserdem für ein Schweizer Unternehmen und 69 Prozent haben einen Schweizer Pass. Der hohe Anteil männlicher Entwickler fällt ebenfalls einmal mehr auf und hat sich gegenüber 2020 kaum verändert: 89 Prozent der Antwortenden sind Männer. Fast 53 Prozent von ihnen arbeiten in KMU (weniger als 250 Mitarbeitende).

Bei den meistgenutzten Programmiersprachen ist nach wie vor Javascript auf dem ersten Platz und hat im Vergleich zu 2020 sogar noch Boden gutgemacht (von 69 auf 75 %, Mehrfachantworten möglich), dahinter folgen wie schon im letzten Jahr Java, TypeScript, Python und C#. Die einzige Änderung ergab sich in der zweiten Hälfte der Top 10, die Verlierer sind C++ und C, denen von Groovy respektive Kotlin je ein Rang abgenommen wurde. Die genutzten sind aber nicht zwingend die gewünschten Sprachen der Entwickler – hier ist wie schon 2020 Python auf Platz 1. Auf Platz 2 schafft es Kotlin, den dritten Platz macht TypeScript, das Go damit den Podestplatz von 2020 abringt.Bei den genutzten Frameworks gab es derweil etwas mehr Bewegung: Während Node.js noch immer auf Platz 1 sitzt, musste es gegenüber 2020 aber Prozente abgeben (von 52 auf 44 %). Angular liess Federn, rutscht von Platz 2 auf Platz 4 und wurde von Spring (36 %) und Maven (32 %) überholt. React, welches drei Prozentpunkte gutmachte und 2021 von 21 Prozent der Entwickler genannt wurde, schafft es gemeinsam mit Vue.js auf Platz 1 der meistgewünschten Frameworks der Schweizer Entwicklergemeinde, gefolgt von Angular auf der dritten Position. Das unbeliebteste Framework war – wie schon 2020 – jQuery.Weiter gibt die Befragung Einblicke in den Lebens- und Arbeitsalltag der Entwickler während der Pandemie. Alle Ergebnisse zum Stöbern sind auf der Homepage von Swiss Made Software an dieser Stelle verfügbar. (win)