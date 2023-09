Das Raspberry Pi 5 ist da

Die neue Version des beliebten Einplatinen-Computers Raspberry Pi steht in den Startlöchern: Das Raspberry Pi 5 kommt Ende Oktober auf den Markt und ist das erste gänzlich neue Modell der Raspberry Pi Foundation seit einigen Jahren – das letzte Modell (Raspberry Pi 4) erschien 2019.Laut einem Blogeintrag auf der Seite der Foundation soll es zwei Versionen geben: Eine 4GB-Ausführung für 60 US-Dollar sowie eine 8GB-Version für 80 Dollar. Version 5 kommt mit einem eigens in Cambridge UK und von der Raspberry Foundation selbst konzipierten Chip und soll zwei bis drei Mal schneller sein als sein Vorgänger. An Bord ist eine CPU des Typs Arm Cortex-A76 (2.4GHz Quad-Core, 64-bit) und auch der Rest der verbauten Technologie soll laut CEO Eben Upton in allen Belangen massgeblich verbessert worden sein.