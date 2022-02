Raspberry Pi OS als 64-Bit-Version veröffentlicht

(Quelle: Raspberry Pi Foundation)

3. Februar 2022 - Die Raspberry Pi Foundation hat eine 64-Bit-Version des Raspberry Pi OS veröffentlicht. Es ist das offizielle Betriebssystem für die Kleinstrechner der Raspberry-Pi-Serie, das ab sofort für alle Modelle ab dem Raspberry Pi Zero 2 verfügbar ist.

Bereits seit 2019 arbeitet die Raspberry Pi Foundation an einem 64-Bit-Kernel des Raspberry Pi OS, das als Betriebssystem für die Kleinstrechner der Raspberry-Pi-Serie dient. Nun wurde die neue Version offiziell lanciert, wie aus einem entsprechenden Blog-Beitrag hervorgeht. Erhältlich ist die auf der Linux-Distribution Debian Bullseye basierende 64-Bit-Variante des Raspberry Pi OS für alle Rechner ab dem Raspberry Pi Zero 2, also auch für alle Modelle des Raspberry Pi 3 und 4 (im Bild). Frühere Modelle haben eine 32-Bit-Architektur und sind deshalb nicht mit dem neuen OS kompatibel.Ein Update auf die 64-Bit-Version von Raspberry Pi OS bringt mehrere Vorteile mit sich, unter anderem eine bessere Performance und einer grössere Kompatibilität mit vielen Anwendungen, die nur für arm64 verfügbar sind. Das neue Betriebssystem kann über den Raspberry Pi Imager oder manuell installiert werden. Erhältlich ist es auf der offiziellen Download-Seite . (luc)