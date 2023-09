Spotify erlaubt durch KI generierte Musik

Spotify möchte Songs von KI auf der Plattform erlauben. Dies hat der Chef von Spotify , Daniel Ek, gegenüber BBC bestätigt . Der schwedische Streaming-Anbieter möchte der künstlich erstellten Musik gegenüber offen sein, sofern nicht echte Künstler imitiert werden. Ek erwähnte im Zuge des Interviews das Tool Autotune, welches in der Lage sei, Musik zu verbessern. Auch wenn die KI sich von bestehenden Künstlern zu neuer Musik hinleiten lässt, findet das Ek legitim. Generell nannte er die Herausforderungen, vor welcher die Musikbranche steht, schwierig. Spotify werde seine Musikbibliothek aber nicht als Trainingsmodell für KI-Modelle zur Verfügung stellen.Ek sei sich der Tatsache bewusst, dass die meisten Künstler durch KI erstellte Musik kritisch sehen, da sie nicht den Anspruch der Kunst erfülle. Doch der Spotify-Chef denkt weiter und kann sich vorstellen, dass Musiker mit Hilfe der KI künftig vielleicht doch Geld verdienen können und findet es daher wichtig, dass der Weg dazu auf seiner Plattform von Anfang an geebnet sei. Sobald jedoch Musikstücke imitiert werden, werden sie direkt entfernt. Bereits seien Lieder von Drake und The Weeknd durch KI-Stimmen kopiert worden und waren auf Spotify aufgeschaltet. (dok)