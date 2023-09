Satelliten-Notruf via iPhone jetzt auch in der Schweiz

Notruf SOS über Satellit funktioniert auf allen Modellen der kürzlich eingeführten iPhone-15-Familie sowie auf allen iPhone-14-Modellen. Dazu ist keine sperrige Antenne nötig, das iPhone allein genügt. Dafür kann es einige Minuten dauern, bis die Satellitenverbindung aufgebaut ist. Um die übermittelte Datenmenge klein zu halten, hat Apple einen Textkomprimierungsalgorithmus entwickelt, der die Grösse von Nachrichten im Durchschnitt auf ein Drittel reduziert und so die Übermittlung beschleunigt. Bei guten Bedingungen, so Apple , lassen sich Nachrichten in 15 Sekunden senden und empfangen. Weitere Informationen hat der Hersteller in einem Supportartikel zusammengefasst . (ubi)