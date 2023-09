Leak: Google Pixel 8 Pro

(Quelle: Google)

7. September 2023 - Das kommende Google Pixel 8 Pro war kurzzeitig in allen Details im 360-Grad-Simulator von Google zu betrachten. Design, Farben und gewissen Spezifikationen sind somit durchgedrungen.

Das Design des Google Pixel 8 Pro, dessen offizielle Präsentation am 4. Oktober 2023 erwartet wird, ist kein Geheimnis mehr. Auf dem 360-Grad-Simulator von Google , welcher beispielsweise das aktuelle Pixel 7 Pro von allen Seiten zeigt und alle Komponenten präsentiert, ist das Pixel 8 Pro erschienen. Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Bilder von kommenden Pixel Smartphones im Internet erscheinen, weshalb die Frage im Raum bleibt, ob Google tatsächlich Missgeschicke unterlaufen oder alles geschicktes Marketing ist. Allerdings ist der 360-Grad-Simulator des Pixel 8 Pro mittlerweile nicht mehr aufrufbar.Doch die Zeit, in welcher das Pixel 8 Pro online war, hat gereicht, um zu bestätigen, dass das Flaggschiff-Smartphone von Google in den Farben Schwarz, Blau und Grün erscheinen wird. Ausserdem scheint es sich um ein Hochglanz-Finish zu handeln. Ebenfalls durch den 360-Grad-Simulator ersichtlich wurde, dass das Smartphone über einen Temperatursensor verfügt, um die Umgebungstemperatur oder die Temperatur eines Materials zu messen.Ebenfalls ersichtlich war die Hauptkamera mit einem 5-fachen Zoom, wobei nicht klar ist, ob es sich dabei um einen rein optischen Zoom handelt oder in Kombination mit einem digitalen Zoom. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen SIM-Karten-Schacht, womit Gerüchte widerlegt werden, wonach das Pixel 8 Pro nur mit einer eSIM ausgerüstet sein könnte. Zu guter Letzt offenbarte der Simulator zwei Lautsprecher an verschiedenen Enden des Geräts, damit das Pixel 8 Pro echten Stereo-Sound wiedergeben kann. Noch in den Sternen steht der Preis des kommenden Flaggschiffes. Verschiedene Quellen mutmassen jedoch, dass die Pro-Version des Pixel 8 über 1000 Euro kosten wird. (dok)