Google lädt am 4. Oktober zum Pixel-8-Event

1. September 2023 - Am 4. Oktober wird Google in New York die neueste Generation der Pixel-Smartphones vorstellen. Bereits sind die technischen Details durchgesickert, allerdings sind die Informationen nicht bestätigt.