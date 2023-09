IFA: Lenovo präsentiert 3D-Monitor

(Quelle: Lenovo)

1. September 2023 - Lenovo hat an der IFA einen 27-Zoll-Bildschirm vorgestellt, der dreidimensionale Bilder liefert, ohne dass die Anwender eine entsprechende Brille tragen müssen. Kostenpunkt: ab 3000 Franken.

Der chinesische Technologiekonzern Lenovo hat die diesjährige IFA zum Anlass genommen, der Fachwelt den Thinkvision 27 3D-Monitor vorzustellen. Dabei handelt es sich um einen Bildschirm, der 3D-Bilder liefert, ohne dass der Nutzer eine entsprechende Brille tragen muss. Laut Hersteller sorgt beim 27-Zöller eine umschaltbare Lentikularlinse in Verbindung mit Echtzeit-Augenerkennung für flüssige Bewegungen und ein natürliches 3D-Erlebnis. Dabei projiziert der 3D-Monitor zwei unabhängige Bilder auf die Augen des Betrachters, so dass jedes Auge das Bild aus einem leicht unterschiedlichen Winkel sieht. Laut Lenovo sorgt der Prozess für scharfe Stereosicht und Tiefenwahrnehmung.Der 3D-Bildschirm unterstützt eine 4K-Auflösung und Farbgenauigkeit von 99 Prozent. Dazu verfügt er über integrierte Lautsprecher und ist optional mit USB-C-Docking sowie modularer Kameraunterstützung erhältlich. In Kombination mit der Software 3D Explorer verspricht Lenovo ein umfassendes Ökosystem für die 3D-Erstellung und Nutzung, inklusive einem Player für 3D-Videos. Lenovos Thinkvision 27 3D soll voraussichtlich ab Februar nächsten Jahres verfügbar werden ab Preisen von 3000 Franken. (rd)