Zank um Home Office: Amazon-CEO droht seinen Angestellten

29. August 2023 - Amazon fährt eine harte Linie im Bezug auf Remote-Arbeit. Nun spricht CEO Andy Jassy Klartext: Wer nicht gewillt ist, drei Tage die Woche ins Büro zu kommen, wird wohl den Hut nehmen müssen.

"Das wird für euch nicht funktionieren", so die klare Ansage von Amazon-CEO Andy Jassy an die Mitarbeitenden des Unternehmens, die sich mehr Home Office wünschen. Nach aktuellem Stand dürfen die Amazon-Angestellten maximal zwei Tage pro Woche von zuhause aus arbeiten. Wenn man die von ihm festgelegte Grenze von drei Anwesenheitstagen pro Woche nicht folgen wolle, müsse man eben gehen – dies alles soll Jassy laut "Insider" in einem internen Meeting zu Protokoll gegeben haben.Schon im Laufe des Augusts haben einige Mitarbeiter eine entsprechende Warnung per E-Mail bekommen . Nun scheint dem CEO die Geduld auszugehen. Dieser muss sich für seine Return-to-Office-Policy nämlich schon seit geraumer Zeit rechtfertigen: Unter anderem wurde im Frühjahr 2023 eine Petition von 30'000 Amazon-Mitarbeitenden abgeschmettert, die einen lockereren Umgang mit Remote-Arbeit einforderte. (win)