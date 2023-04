Neue Gerüchte um Schweizer Markteintritt von Amazon

26. April 2023 - Ein bevorstehender Verkaufspartner-Event lässt Spekulationen über einen baldigen Schweizer Markteintritt des Onlineriesen Amazon neu aufleben.

Bereits seit vielen Jahren wird über den möglichen Markteintritt von Amazon in die Schweiz spekuliert und berichtet, so zum Beispiel im November 2017 . Bis jetzt liefert der Onlinehändler jedoch erst wenige Produkte in unser Land. Das könnte sich aber bald ändern, wie "20 Minuten" schreibt . Gemäss Informationen der Zeitung wird sich das Amazon-Team nämlich nächste Woche in Zürich an einer Veranstaltung mit interessierten Händlern treffen und dabei unter anderem "strategische Initiativen" diskutieren.Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um einen ersten Schweizer Verkaufspartner-Event von Amazon , zu dem unter anderem auch auf der Webseite des Schweizer Handelsverbandes eingeladen wird. Wie dessen Geschäftsführer Bernhard Egger gegenüber "20 Minuten" zu Protokoll gibt, kann es bei den "strategischen Initiatvien" eigentlich nur darum gehen, dass Amazon viel mehr Produkte in die Schweiz liefern will. Für diesen Ausbau spreche ferner der Umstand, dass in der Schweiz 2024 die Industriezölle wegfallen sollen.