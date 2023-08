Control-Taste unterbricht Task Manager Refresh

(Quelle: SITM)

19. August 2023 - Der Zugriff auf Prozesse im Taskmanager kann sich gerade bei dynamischer Anzeige als schwierig erweisen. Dabei lässt sich die Anzeige durch simples Drücken der Control-Taste einfrieren.

Bei der Nutzung des Windows-internen Tasks Managers kann es sich als ganz schön schwierig erweisen, bei einem Eintrag etwa das Kontextmenü aufzurufen, wenn die einzelnen Prozesse in dynamischer Reihenfolge angezeigt werden. Dabei stellt Microsoft eine kaum dokumentierte Funktion zur Verfügung, mit der sich die Anzeige zwischenzeitlich einfrieren lässt.Wie "Bleeping Computer" meldet , hat diese Woche Windows Program Manager Jen Gentleman auf Twitter verraten, dass sich die ständig wechselnde Reihenfolge der Einträge einfrieren lässt, indem ganz einfach auf die Control-Taste geklickt wird. Werden die Prozesse nach CPU- oder Speichernutzung sortiert, lässt sich so die Aktualisierung stoppen und die einzelnen Einträge lassen sich in aller Ruhe ablesen und auch der Aufruf der Kontextmenüs gestaltet sich plötzlich als sehr einfach.Der Trick mit der Control-Taste funktioniert laut "Bleeping Computer" in Windows 10 und 11 wie auch in Windows 7. (rd)