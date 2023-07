Vergleichstest: Vier 14-Zöller unter 1000 Franken

(Quelle: SITM)

4. Juli 2023 - Im grossen Vergleichstest lassen wir vier Business Laptops mit 14-Zoll-Bildschirm für weniger als 1000 Franken gegeneinander antreten. Es war ein knappes Rennen – und doch gibt es einen recht klaren Sieger.

Für die aktuelle Ausgabe von "Swiss IT Magazine" haben wir vier Business Notebooks mit 14-Zoll-Screen unter 1000 Franken getestet. Die Testkandidaten stammen von Acer Asus , Dell, HP und Lenovo und haben – so viel vorweg – allesamt eine gute Figur im Test gemacht.Welches Modell mit einem innovativen Nummernblock überzeugt, welches wegen zu viel Bloatware Punkte einbüssen muss und welches der vier Geräte in unseren Augen frei von Schwächen ist und das Rennen für sich entscheidet – unser Test liefert die Antworten. Auf dem Prüfstand standen das Travelmate P2 von Acer , das Lenovo Thinkpad E14 Gen 4, das Elitebook 840 G9 von HP und das Asus Expertbook B7 Flip.Der Vergleichstest findet sich an dieser Stelle online , oder in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine".