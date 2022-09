Zwei 16-Zöller im Vergleichstest

(Quelle: Huawei, Lenovo)

14. September 2022 - Das Huawei Matebook D 16 und das Lenovo Yoga Slim 7 Pro kommen beide mit einem 16-Zoll-Display und ähneln sich auch sonst in vielen Bereichen. Wir haben die beiden Geräte zum Vergleichstest antreten lassen.

16-Zoll-Displaydiagnale, leistungsfähige CPUs sowie 16 GB RAM, aus chinesischer Produktion und ein UVP von 1299 Franken: Die beiden Notebooks Huawei Matebook D 16 und Lenovo Yoga Slim 7 Pro weisen eine ganze Reihe an Gemeinsamkeiten auf – auch was die Optik angeht und die Abmessungen. Für die aktuelle Ausgabe von "Swiss IT Magazine" ( hier gibt’s kostenlos ein Probeabo für drei Monate ) haben wir die beiden aktuellen Notebooks miteinander verglichen.Bei diesem Vergleich haben wir weitere Gemeinsamkeiten entdeckt. So etwa was die Leistungsfähigkeit angeht – obwohl bei Lenovo AMDs Ryzen 7 begleitet von einer dedizierten Nvidia-Geforce-GTX-3050-Grafikkarte zum Einsatz kommt, während Huawei die aktuellste, zwölfte Core-Generation von Intel verbaut. Auch bezüglich Anschlüsse finden sich zudem keine nennenswerten Unterschiede.Zwei Mal dasselbe aus Fernost also? Nicht ganz: Bezüglich Tastatur hat uns das Konzept von Lenovo besser gefallen, während der Huawei-Rechner mehr überzeugen konnte, was die Lautsprecher angeht sowie das Gesamtgewicht des Notebooks. Derweil liefert der Akku von Lenovo deutlich länger Strom.Welcher Rechner am Ende Testsieger wurde, kann in der aktuellen Printausgabe oder alternativ an dieser Stelle online nachgelesen werden. (mw)