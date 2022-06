Huawei stellt neues 16-Zoll-Notebook und Home-Office-Display vor

(Quelle: Huawei)

30. Juni 2022 - Huawei hat ein neues 16-Zoll-Notebook vorgestellt, das ab 999 Franken in den Verkauf kommt und die Funktion Super Device unterstützt. Ebenfalls neu im Portfolio: Ein 23,8-Zoll-Home-Office-Display.

Huawei erweitert sein hierzulande noch recht überschaubares Notebook-Portfolio um ein neues Modell: Das Matebook D 16. Dabei handelt es sich um ein optisch ansprechendes 16-Zoll-Gerät, dessen Display mit 1920 x 1200 Pixel im Verhältnis 16:10 auflöst. Den Kontrast gibt Huawei mit 1200:1 an, die maximale Helligkeit mit 300 Nits.Bezüglich CPU kann man zwischen einem Core i5-12450H oder einem i7-12700H wählen, verbaut wird also die neueste Intel-CPU-Generation. Als GPU kommt Intel Iris XE zum Zug. Ebenfalls an Bord sind 16 GB LPDDR4 RAM sowie 512 GB SSD-Speicher. Der Akku des 1,7 Kilo schweren Rechners fasst 60 Wh und wird über USB-C geladen.Als erwähnenswerte Besonderheit unterstützt das Matebook D 16 die Funktionalität Super Device. Diese ermöglicht es, das Notebook ganz einfach mit anderen Huawei-Geräten in der Nähe zu verbinden – etwas einem Smartphone, einem Tablet, einer Tastatur oder einem WLAN-fähigen Display. Diese Geräte werden automatisch erkannt und das Pairing geschieht auf Knopfdruck. Einmal gepairt, lassen sich beispielsweise Files per Drag & Drop austauschen oder Inhalte auf einem externen Display anzeigen. Bei einem verbundenen Smartphone lässt sich sogar dessen Oberfläche und Funktionalität auf dem Notebook-Display nutzen und bedienen.Verkauft wird das Matebook D 16 ab Juli zu Preisen von 999 Franken (i5) respektive 1299 Franken (i7).