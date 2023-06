Google schliesst kritische Sicherheitslücke in Chrome-Browser

14. Juni 2023 - Chrome-Nutzer aufgepasst: Google hat ein Sicherheits-Update für den Browser veröffentlicht, das insgesamt fünf Sicherheitslöcher stopft, darunter auch eine kritisches.

Google hat ein ausserplanmässiges Update für seinen Browser Chrome zur Verfügung gestellt. Dieses schliesst fünf Sicherheitslücken, wovon eine als kritisch eingestuft wird und in Zusammenhang mit der Autofill-Payment-Funktion steht. Die weiteren vom Risiko her als hoch bewerteten Schwachstellen befinden sich in WebRTC, Javascript V8 sowie WebXR.Daneben hat Google gleich auch noch eine breite Palette weiterer Korrekturen vorgenommen, auf die man im Chrome Release Blog jedoch nicht weiter eingeht.Auch wenn die Sicherheitslücken aktuell offenbar noch nicht aktiv ausgenutzt werden, so empfiehlt sich ein Update auf die neueste Chrome-Version 114.0.5735.133 für Mac und Linux sowie 114.0.5735.133 respektive 114.0.5735.134 für Windows. Letztere finden Sie bei Bedarf auch in unserer umfangreichen Freeware Library . (mv)