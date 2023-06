Googles Passwort-Manager wird verbessert

(Quelle: SITM)

12. Juni 2023 - Der Passwort-Manager in Googles Browser Chrome erhält fünf neue Features, von einer dedizierten Chrome-Seite bis zur Warnung vor schwachen Passwörtern unter iOS.

Google bietet einen Passwort-Manager an, der starke Passwörter generiert und diese beim Einloggen in einen passwortgeschützten Account im Chrome-Browser automatisch einfüllt, sei es auf einem Computer, Android- oder iOS-Gerät. Jetzt kündigt Patrick Nepper, Group Product Manager für Google Chrome, in einem Blogpost fünf neue Features für den Passwort-Manager an.Erstens erhält der Passwort-Manager eine dedizierte Seite innerhalb der Chrome-Einstellungen (Bild), die über das Chrome-Menü oder mit dem Button "Manage Passwords" in einem Login-Dialog zugänglich ist. Zweitens versteht sich der Google-Passwort-Manager auf Desktop-Systemen demnächst zusätzlich mit biometrischen Authentifizierungsmethoden wie Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung, falls diese vom jeweiligen Betriebssystem unterstützt werden. Ein drittes neues Feature ist die Option, zu jedem gespeicherten Passwort Notizen zu erfassen.