Google behebt Zero-Day-Leck in Chrome

6. Juni 2023 - Google hat den Chrome-Browser für Windows, Mac und Linux aktualisiert, um eine Sicherheitsschwachstelle zu beheben, die bereits für Angriffe missbraucht wird.

Google hat den Chrome-Browser aktualisiert, um eine Zero-Day-Schwachstelle in der Javascript-Engine V8 zu beheben. Wie der Internetkonzern in den Release Notes festhält, ist man darüber informiert, dass die Sicherheitslücke bereits für Angriffe missbraucht wird. Bei der Schwachstelle mit der Kennung CVE-2023-3079 ist konkret von einem Type-Confusion-Fehler die Rede, das Risiko wird als hoch beurteilt. Weitergehende Informationen liefert Google wie gewohnt erst, wenn das vorliegende Update bei einer Mehrzahl der Anwender installiert ist.Die aktualisierten Browser tragen in der Windows-Ausführung die Versionsnummer 114.0.5735.110, während die Mac- und Linux-Varianten die Versionsnummer 114.0.5735.106 tragen. Die Windows-Version steht per sofort in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)