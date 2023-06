Bing Chat mit mehr Sessions und Chats pro Tag

(Quelle: Microsoft)

2. Juni 2023 - Microsoft erhöht die Kapazitäten des Bing Chats laufend. Nun sind neu 30 Chats pro Session und 300 Chats pro Tag möglich.

Microsoft erhöht für sein KI-Tool Bing Chat erneut die Zahl an verfügbaren Chats und Sessions, wie einem Tweet von Jordi Ribas, CVP und Head of Engineering and Product für Bing, zu entnehmen ist ( via "Windowscentral"). Neu können 30 Chats pro Session und 300 Chats pro Tag mit dem Bing Chat gestartet werden.Diese Limiten werden von Microsoft nach und nach angehoben – im März 2023 wurde sowohl die Zahl der Anfragen pro Tag wie auch die Zahl der In-Session-Turn angehoben ("Swiss IT Magazine" berichtete ), seit Ende Mai 2023 können Anfragen 4000 statt 2000 Zeichen enthalten . Ursprünglich hatte Microsoft den Bing Chat ohne Limits lanciert – die Beschränkungen wurden jedoch zeitnah nachgeliefert, weil die Ergebnisse mit längeren Chats unkontrollierbar wurden. (win)