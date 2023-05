Microsoft kündigt Bing Chat Widget für Android- und iOS-Nutzer an

(Quelle: Microsoft)

17. Mai 2023 - Die durch künstliche Intelligenz unterstützte Microsoft-Suchmaschine Bing erhält ein Chat-Widget. Zudem gibt es zahlreiche weitere neue Funktionen für Smartphone- aber auch Desktop-Nutzer.

Es ist erst wenige Wochen her, seitdem Microsoft mit dem Rollout seiner KI-unterstützten Suchmaschine Bing begonnen hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun hat das Unternehmen einige neue Funktionen angekündigt . So wird man unter anderem einen Chatverlauf einführen. Zudem soll das Bing-Erlebnis dank Videos, Knowledge Cards, Grafiken, besserer Formatierung und Social-Sharing-Funktionen für den Chat sowohl auf dem Desktop als auch auf Mobiltelefonen weiter verbessert werden.Noch diese Woche wird Microsoft ausserdem ein neues Bing-Chat-Widget veröffentlichen, das Nutzer auf ihrem iOS- oder Android-Startbildschirm platzieren können. Gleichzeitig wird versprochen, dass Desktop-Konversationen schon bald auch auf dem Handy sowie umgekehrt fortgesetzt werden können und dass die Länder- und Sprachunterstützung für die Spracheingabe erweitert wird. Ferner soll auch die mobile Edge-App die Bing-Chat-Funktion erhalten und der Zugriff auf das neue KI-gestützte Bing aus Skype-Gruppenchats möglich werden. (mv)