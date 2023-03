Microsoft testet Werbemöglichkeiten für den KI-basierten Bing-Chat

(Quelle: Microsoft)

30. März 2023 - In der Suchfunktion von Bing ist Werbung nicht mehr wegzudenken. Jetzt testet Microsoft Werbemöglichkeiten auch im Chat mit dem KI-Bot.

Microsoft prüft verschiedene Einbindungsmöglichkeiten von Werbeanzeigen in den Bing-Chat. Dies schreibt "Mspoweruser". Angesichts der milliardenschweren Investition des Unternehmens in OpenAI, welches die treibende Kraft für den KI-basierten Chatbot ist, ist es keine Überraschung, dass Microsoft nach verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten sucht. Erste Nutzer haben auf Twitter bereits Screenshot davon geteilt , wie in der Antwort im Chatverlauf thematisch passende Werbung generiert wird. Die Werbung wird dabei geschickt in die Antwort mit eingebunden, aus Transparenzgründen aber mit einer Bezeichnung versehen.Wie "Mspoweruser" mit Berufung auf "Reuters" weiter schreibt, hat sich Microsoft mit einer grossen Werbeagentur getroffen, um mögliche Wege zu eruieren. Yusuf Mehdi, Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer bei Microsoft , hat dies bestätigt: "Zusätzlich zu dem, was wir bereits in die Preview-Erfahrung eingebaut haben, untersuchen wir auch weitere Möglichkeiten für Publisher, einschliesslich unserer mehr als 7500 Microsoft Start Partner-Marken." (adk)