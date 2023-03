Bing Chat erlaubt jetzt mehr Anfragen pro Tag

(Quelle: Twitter/@volvoshine)

27. März 2023 - Statt 150 Anfragen pro Tag und 15 In-Session-Turns hat Microsoft die Limiten beim KI-gestützten Bing Chat auf 200/20 hochgeschraubt.

Der KI-gestützte Konversations-Bot, den Microsoft in seine Suchmaschine Bing integriert hat, war bisher auf 150 Anfragen pro Tag (Daily Turns) und 15 Änderungen innerhalb einer Konversation (In-Session Turns) beschränkt. Am vergangenen Wochenende hat Microsoft diese Limits nun testweise auf 200 beziehungsweise 20 erhöht, wie Michael Schechter, Vice President von Microsofts Bing Growth & Distribution Team, per Tweet verkündet hat Gemäss Schechters Tweet könnte die Erhöhung nur temporär sein. Es ist aber zu vermuten, dass Microsoft bei der grosszügigeren Variante bleibt, falls die Plattform dadurch nicht überlastet wird. Ob es jemals unlimitierte Chat Sessions geben wird, steht indes in den Sternen. (ubi)