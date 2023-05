Bing Chat neu ohne Warteliste vefügbar

(Quelle: Microsoft)

5. Mai 2023 - Die KI-Features in Bing stehen nach wie vor erst als Preview zur Verfügung, doch kann ab sofort jedermann ohne Warteliste darauf zugreifen. Voraussetzung ist allerdings ein Microsoft-Konto.

Microsoft stellt die in der Bing-Suche verfügbare Künstliche Intelligenz per sofort allen Interessierten zur Verfügung. Wie der Konzern via Microsoft-Blog informiert , ist auch das Eintragen in eine Warteliste nicht mehr nötig. Zwar steht Bing Chat nach wie vor erst in einer Preview-Version zur Verfügung, doch lassen sich darin die KI-Funktionen wie auch in der Bing-App für Android und iOS uneingeschränkt nutzen, Voraussetzung ist allerdings ein Microsoft-Account.Dabei beschränkt sich Bing Chat nicht mehr auf die reine Textsuche, sondern versteht sich auch mit Bildern und Videos. Dazu will man von einer einzelnen Such-Session zu einer Multi-Session-Produktivität wechseln inklusive Chat-History. Schliesslich will man die Möglichkeiten der Plattform öffnen, so dass Entwickler und Drittanbieter auf Bing aufbauen können. Daneben kündigt Microsoft an, Bing visueller zu gestalten und die Antworten mit Charts und neuen Formatierungen zu ergänzen. (rd)