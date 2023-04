Microsoft zieht Plug-in-Support für Bing Chat in Betracht

(Quelle: SITM)

12. April 2023 - Nachdem OpenAI für ChatGPT Unterstützung von Plug-ins für Web-Dienste von Drittanbietern lanciert hat, könnte Microsoft mit vergleichbarem Support in seinem Bing Chat nachfolgen.

Der ChatGPT-Anbieter OpenAI hat schon Ende März angekündigt, seinen Dienst mit Support für Plug-ins von Drittanbietern auszustatten. Expedia, Fiscal Note, Instacart, Kayak, Milo, Opentable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram und Zapier sollen bereits erste Plug-ins für ChatGPT entwickelt haben. Wer diese nutzen will, muss sich auf eine Warteliste setzen, wobei die zahlenden ChatGPT-Plus-Abonnenten bevorzugt behandelt werden.Microsofts Bing Chat basiert wie ChatGPT auf der GPT-Technologie von OpenAI und wird in der Azure-Cloud betrieben. In einer Twitter-Diskussion hat nun Mikhail Parakhin, Head of Advertising and Web Services bei Microsoft , auf die Frage nach Unterstützung für Third-Party-Plug-ins im Bing Chat schlicht mit "Stay tuned ;-)" geantwortet.Die Integration von Plug-ins könnte Microsofts Chatbot für neue Anwendungsfelder erschliessen – und Microsoft könnte gegenpüber Google punkten, das für seinen Chatbot Bard bisher keinerlei Third-Pary-Support angedeutet hat. (ubi)