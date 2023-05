Mehr Zeichen für Bing Chat

(Quelle: SITM)

22. Mai 2023 - Anfragen beim KI-Chat von Bing können ab sofort bis zu 4000 Zeichen umfassen. Bisher lag das Limit bei 2000 Zeichen.

Microsoft liess für Anfragen bei seinem in Bing integrierten KI-Chat bisher Prompts im Umfang von maximal 2000 Zeichen zu. Auf Twitter hat Mikhail Parakhin, Head of Advertising and Web Services bei Microsoft , nun eine Verdoppelung in Aussicht gestellt . Und zwar mit dem Bild einer leeren Bing-Chat-Anfrage, die als Maximum 4000 Zeichen nennt.Das bisherige Limit von 2000 Zeichen wurde von manchen Usern bemängelt. Das biete schlicht nicht genug Platz für komplexe Fragen, hiess es etwa. Auf der anderen Seite hatte Microsoft bislang argumentiert, dass über 2000 Zeichen die Chatbot-KI verwirren könnte. Dies scheint nun nicht mehr der Fall zu sein. Bereits vor ein paar Tagen hat Microsoft verkündet, die ersehnte Chat-History sei nun für alle Nutzer verfügbar, ebenso die Möglichkeit, Chats nach Word, Excel oder als PDF-Datei zu exportieren. (ubi)