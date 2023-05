Work Trend Index 2023: KI schürt Hoffnung und Sorgen

9. Mai 2023 - Der Work Trend Index 2023 von Microsoft befasst sich mit KI und damit, wie Arbeitnehmer und Arbeitgeber der neuen Technologie gegenüberstehen. Trotz einiger Bedenken überwiegt die Hoffnung auf fokussiertes Arbeiten mit höherer Produktivität.

Microsoft hat den alljährlichen Work Trend Index publiziert, der KI als zentrales Thema aufgreift. Im Rahmen der Studie wurden 31‘000 Personen in 31 Ländern befragt, darunter rund 1000 in der Schweiz. Die Studie besagt, dass 65 Prozent der Schweizer Befragten am liebsten so viel Arbeit wie möglich an eine KI delegieren würden, um ihre Arbeitsbelastung zu verringern. Diese Erkenntnis korreliert mit der Aussage von 59 Prozent der Schweizer Befragten, welche besagt, dass sie Schwierigkeiten haben, genügend Zeit und Energie für ihre Arbeit aufzubringen.



Als Allheilmittel wird die neue Technologie aber auch nicht angesehen. 47 Prozent der Schweizer Studienteilnehmer sehen KI auch als eine Bedrohung, die ihnen künftig die eigene Arbeit wegnehmen wird. Die Führungskräfte hierzulande sehen zudem grossen Schulungsbedarf: 79 Prozent sind der Ansicht, dass ihre Angestellten neue Fähigkeiten benötigen, um auf die Arbeit mit einer KI vorbereitet zu sein.

Eingeschränkt fühlen sich Arbeitnehmende insbesondere mit der Bewältigung der immensen Datenmengen: Das Lesen und Verfassen von Chats, E-Mails, Protokollen und so weiter werden als Energie- und Zeitfresser angesehen. Könnten diese administrativen Aufgaben komplett oder weitgehend an eine KI übertragen werden, so bliebe mehr Zeit für die eigentliche kreative oder technische Arbeit.



Aber nicht nur administrative Tasks, selbst analytische oder sogar kreative Aspekte ihrer Arbeit könnten an eine KI delegiert werden, wie fast drei Viertel der Schweizer Arbeitnehmenden in der Studie angeben. Schweizer Manager sehen KI ausserdem als Chance der Produktivitätssteigerung. Sie geben 1,5 Mal öfter an, dass dies ihr übergreifendes Ziel sei anstelle des Abbaus von Personal. (adk)