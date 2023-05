Box integriert KI in seine Dienstleistungen

(Quelle: Box)

4. Mai 2023 - Box integriert KI-Funktionalitäten in seine Dienstleistungen, um das Beste aus den gespeicherten Daten herauszuholen. Möglich wird das durch eine Partnerschaft mit OpenAI.

Der Cloud-Storage Anbieter Box hat eine Zusammenarbeit mit OpenAI gestartet, um KI-Funktionalitäten für die angebotenen Dienstleistungen zu ermöglichen. Dank KI "kennt" Box quasi den Inhalt von gespeicherten Dokumenten, sodass man nicht nur nach Metadaten suchen, sondern ganz konkrete Suchanfragen stellen kann und prompt die Antwort erhält, ohne dass erst das passende Dokument und dort schliesslich die entsprechende Passage gesucht werden muss. Darüber hinaus ist die KI beispielsweise in der Lage, Zusammenfassungen zu erstellen oder aus einer Tabelle die Schlüsseldaten zu identifizieren und daraus ein Diagramm zu generieren.Weiter schreibt Box in einem Blogbeitrag, dass die neuen Funktionalitäten diverse Teams bei ihren Arbeiten unterstützen können und nennt dazu diverse Beispiele. So können Vertriebsteams zum Beispiel potenzielle Fragen und Antworten aufdecken, die ein Interessent bei einer Verkaufspräsentation stellen würde. Kundendienstteams dagegen können im Handumdrehen Erkenntnisse aus einer Vielzahl von Kundenfeedback-Umfragen gewinnen, um essenzielle Bereiche für Verbesserungen zu ermitteln. Zu guter Letzt sind Personalvermittler in der Lage, Stellenausschreibungen für eine beliebige Position auf der Grundlage interner Dokumente, wie etwa Besprechungsnotizen zu erstellen.Vorerst wird Box die KI-Funktionen nur für ausgewählte Kunden im Rahmen des Design Partner Programms anbieten. Interessierte Nutzer können sich für einen privaten Beta-Zugang anmelden, der zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar wird. Preise und andere Details werden bei allgemeiner Verfügbarkeit bekannt gegeben. (adk)